غداً.. جلسة طارئة في بغداد

وقال رئيس الثقافة والإعلام والعلاقات العامة حسين الخزاعي، في بيان، إن "مجلس محافظة قرر عقد جلسة طارئة يوم غد الأحد الموافق 2024/12/8 للتباحث حول الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد".وأضاف، أن ذلك "تزامناً مع التوترات والأحداث التي تشهدها المنطقة".