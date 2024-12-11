الشرطة تحقق بحادثة مقتل طفلة وجدت بلا ذراعين ومهشمة الوجه في البصرة

وقال مصدر أمني في حديث لت نيوز، إن "قيادة شرطة محافظة سجلت اليوم حادث وفاة طفلة تولد 2016 داخل دارها في منطقة خور الزبير جنوبي البصرة"، مبينا ان "الجثة كانت مقطوعة اليدين ومهشمة الوجه نتيجة انفجار جسم غريب داخل الغرفة حسب ادعاء ذويها".وأضاف المصدر، أنه "تم الكشف على الجثة من قبل مفارز الادلة الجنائية واحالتها الى الزبير العام والتحفظ على والدها لغرض التعمق بالتحقيق".