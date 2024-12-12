إطلاق نار وإصابة 3 عناصر من النجدة.. ماذا حدث في البصرة فجر اليوم؟

وذكر للسومرية نيوز، ان عناصر النجدة في حاولت القبض على شخص يقود دراجة نارية مسرعة فجر اليوم، وبعد المطاردة أطلق من مسدس على أفراد النجدة وأصابهم بجروح بعضها "خطرة"، لكن تم القاء القبض عليه في منطقة خريبط.وبحسب المصدر، فان الشخص كان يحمل مواد مخدرة، فيما تم نقل الجرحى إلى الفيحاء القريب من الحادث.