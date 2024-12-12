"أحدهم شعر بالخطر فوق العراق ليلًا".. طيارو العالم "قلقون" من تجاهل تحذيراتهم

وأرسلت نقابات الطيارين وأطقم شركات الطيران في أوروبا رسائل إلى شركات الطيران والوكالات الكبرى بما في ذلك Wizz Air و Ryanair و AirBaltic والمفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) - تندد بالظروف الخطرة للطيران على بعض طرقها في .وفي إحدى الرسائل الموجهة إلى سلامة الطيران الأوروبية والمفوضية الأوروبية بتاريخ 26 أغسطس/آب، جاء فيها: "لا ينبغي إجبار أي شخص على العمل في مثل هذه البيئة الخطرة، ولا ينبغي لأي مصالح أن تفوق سلامة ورفاهية الأشخاص على متن الطائرة".لكن شركات الطيران قالت إن مسارات رحلاتها تلبي معايير السلامة، وأن السماح للطيارين برفض الرحلات من شأنه أن يسبب حالة من الفوضى، وقال مارتن جاوس الرئيس التنفيذي لشركة إير بالتيك "إذا بدأنا حق الرفض، فأين نتوقف؟ عندما يشعر الشخص التالي بعدم الارتياح عند التحليق فوق المجال الجوي العراقي بسبب التوتر هناك؟".وفي أواخر سبتمبر/أيلول، قال طيار يعمل في شركة ويز إير إنه شعر بمخاوف بشأن الطيران فوق ليلاً، وأنه أبلغ صاحب العمل بذلك، حسبما قال الطيار لرويترز، لكن ويز - أخبره أنه يتعين عليه الطيران على هذا المسار، بحسبما نقلت رويترز.وبعد أيام، أغلق مجاله الجوي، مانعاً أي مسارات فوقه، بعد أن أطلقت إيران ما لا يقل عن 180 صاروخاً على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وفي الوقت نفسه، قال طيار وعضو طاقم الطائرة لرويترز إنهما تلقيا تحذيرات من أصحاب العمل بعد أن ادعوا المرض أو رفضوا السفر على مسارات في .وقال الطيارون وخبراء سلامة الطيران إن القلق الرئيسي هو إطلاق الصواريخ في الأوسط، والتي يمكن أن تؤدي عن طريق الخطأ إلى إسقاط رحلة - مثل إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة MH17 فوق شرق أوكرانيا في عام 2014 ورحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 في طهران، إيران في عام 2020.