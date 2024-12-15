خلافات عائلية تدفع امرأة الى قتل زوجها بسلاح الدولة شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين زوج وزوجته في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، تطورت الى استخدام الزوجة سلاح نوع مسدس عائد لها تعمل منتسبة في وزارة الداخلية".وأضاف المصدر، أن "الزوجة قامت بإطلاق على زوجها الذي يعمل منتسبا بشركة أمنية حسب ادعائها، ما أسفر عن مقتل الزوج واعتقال الزوجة".