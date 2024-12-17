ونقلت الحرة عن عضو الوطني لمكافحة المخدرات في مستشارية القومي حيدر القريشي، قوله إنه "لم تسجل السلطات العراقية خلال الأيام التي أعقبت سقوط نظام الأسد، أي عملية تهريب من الأراضي السورية".وبين أن "الكبتاغون الذي دخل من سوريا، يشكل نحو 90% من الكميات المتداولة في العراق"، الى " وجود سياسيين متنفذين وعصابات مسلحة، تدير عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها في وتصديرها إلى تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي".وتحدث عضو الوطني عن "ثغرات" في الحدود مع سوريا من جهة قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وعن عمليات "تهريب" للمخدرات في مساحات حدودية أخرى، مبينا انه "تم ضبط 18 مليون حبة "كبتاغون" في النصف الأول من العام الحالي، واعتقال أكثر من 6 آلاف تاجر ومهرب وناقل للمادة".وفي أكتوبر الماضي ضبط جهاز الوطني العراقي، أكثر من 500 ألف حبة "كبتاغون" قادمة من سوريا، مخبئة في شحنة خضار.وسبق ان تطرقت نيوز عبر تقرير مكتوب عن إمكانية تأثر سوق المخدرات في بعد سقوط نظام الأسد، حيث ان ما يعادل 80% من انتاج الكبتاغون في العالم، مصدره سوريا، كما ان الكبتاغون من سوريا والكرستال من ايران، هما اكثر أنواع المخدرات المنتشرة في .