بينهم متهم "بالنصب والاحتيال".. القبض على 6 متهمين شرقي بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على ستة متهمين، بينهم متهم "بالنصب والاحتيال" واخر بالسرقة" وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، حي الجزائر، سبع قصور، حي البساتين، الدسيم، حي دجلة) شرقي العاصمة".وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".