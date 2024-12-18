العراق يكشف عن مصير الجنود السوريين الذين لجأوا اليه

نيوز – محلي

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن مصير الجنود السوريين الذين لجأوا اليه.

وقال العمليات المشتركة أول الركن قيس المحمداوي في تصريح فيديو نشرته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، ان "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماماً"، مبينا أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".

وأضاف، "لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا"، إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في إلى بلادهم".