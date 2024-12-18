حادثة غريبة في سامراء.. أشقاء يسرقون والدتهم بتهديد السلاح

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مجهولين اقتحموا منزلا في حي السكك وسط وقاموا بتقييد امرأة كبيرة في السن وتوجيه سلاح ناري على رأسها وسرقة مبلغ ومجوهرات ذهبية".

وأضاف أنه "بعد التحقيقات والجهود الأمنية من قسم الإجرام تبين أن من سرقها ابنائها وتم إلقاء القبض عليهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.