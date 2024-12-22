مصرع واصابة 5 من عائلة واحدة بانفجار منظومة غاز منزل في كلار

وقال المتحدّث باسم شرطة كرميان، المقدم علي قدوري، إن "الحادثة وقعت في قرية (محمو قجر)"، مبينا ان "طفلا تولد (2014) فارق الحياة متأثراً بحروقه، بينما أصيب والده وشقيقه وشقيقتيه بحروقٍ مختلفة".وأشار إلى أن "جثة المتوفي أحيلت للطب العدلي، في حين نُقِل المصابون إلى للطوارئ في قضاء كلار".في غضون ذلك، باشرت المحلية بفتح تحقيق حول الحادثة التي تعيد إلى الأذهان الانفجار الذي وقع في عام 2022، بسبب انفجار منظومة غاز.