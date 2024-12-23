استغلت المواطنين للتقديم على سلف مالية.. تفكيك شبكة احتيال في النجف

نيوز – محلي

اعلن جهاز الوطني، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة احتيال في النجف، مبينة ان الشبكة استغلت المواطنين للتقديم على سلف مالية.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناءً على شكوى وردت إلى جهاز الوطني عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الأشرف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً، وبعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لـ 7 أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ 650 ألف دينار لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات "كي كارد" مزورة".

وأضاف "من خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية"، موضحا ان "عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة (57) من قانون المصارف وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط 58 بطاقة "كي كارد" مزورة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي محافظة المثنى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بتحرير صكوك بدون رصيد، ذكر البيان انه "جرى استدراج المتهم إلى كمين وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته صك مزور ومبالغ مالية".

وفي العاصمة بغداد اكد البيان ان "جهاز الوطني تمكن من القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات لقيامهما بتزوير المعاملات التقاعدية للعناصر الإرهابية بصفة (شهداء) لدى مؤسسة الشهداء"، موضحا انه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".