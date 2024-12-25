العثور على محامية مختطفة قبل 10 أيام شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا مدنيا (فاعل خير) عثر على امرأة تولد 1988 تعمل محامية مغمى عليها بشكل نصفي ومقيدة بالأصفاد في منطقة الصابيات شمالي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "المدني قام بنقل المختطفة الى الحكيم ضمن الشعلة شمالي بغداد، وبعد ان تمت معالجتها وافاقتها ادعت أنها كانت مختطفة منذ تاريخ 16 كانون 2024 "، مبينا ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة".