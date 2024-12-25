الإعلام الأمني تعلن تدمير كهف بسلسلة جبال حمرين وقتل "دواعش" بداخله

وذكر بيان للخلية ورد لـ نيوز، انه "بعزيمة الابطال في القوات البطلة، وجهود موفقة وارادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من رصد عناصر إرهابية من عناصر عصابات داخل كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".وأضاف البيان، أنه "بناء على هذه المعلومات استهدف صقور الجو بواسطة طائرات F_16 هذا الكهف ودمرته بالكامل وقتل من كان فيه من عناصر إرهابية".