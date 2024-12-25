أربع إصابات بمشاجرة بين عشيرتين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة بين عشيرتين شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء والخفيفة بين الطرفين ضمن الشعلة ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص من الطرفين واصابة منتسب امني اثناء محاولته فض المشاجرة".

وأضاف أنه "تم السيطرة على الوضع واعتقال ثلاثة اشخاص من الطرفين وايداعهم التوقيف مع التحفظ على المصابين".