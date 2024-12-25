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استهداف "مفرزة إرهابية" داخل كهف شرق صلاح الدين
أمن
2024-12-25 | 14:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,025 مشاهدة
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن استهداف "مفرزة إرهابية" داخل كهف شرق محافظة
صلاح
الدين.
وقالت القيادة في بيان، "بالتزامن مع أفراح شعبنا الكريم في
ذكرى
مولد السيد المسيح عليه السلام واعياد رأس السنة الميلادية، عبر رجال مديرية الاستخبارات العسكرية والشجعان في خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة عن فرحهم أيضا بهذه المناسبة على طريقتهم، إذ رصدوا مفرزة إرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات شرق
صلاح
الدين".
وأضاف البيان "بدورهم، وثأراً لشهداء جميع مكونات
الشعب
العراقي
الواحد، فقد ترجم صقور الجو البواسل المعلومات الاستخبارية الى عمل مميز، فاستهدفوا بواسطة طائرات F_16 هذه المفرزة الإرهابية التي كانت مختبئة داخل أحد الكهوف في المنطقة ذاتها"،
مشيرا
الى أنها "حولت المكان المستهدف الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين وقتلهم".
واعتبر البيان أن "العملية النوعية تأتي استمراراً للعمل الذي تقوم به قواتنا الأمنية بمطاردة عناصر عصابات
داعش
الإرهابية المنهزمة، وسيكون الموت مصير كل من يفكر في المساس بهذا الوطن واستقراره".
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