تمديد تسجيل السلاح لمدة عام في العراق

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تمديد تسجيل السلاح لمدة عام في .

وقال الناطق باسم مقداد ميري في بيان، "حصلت موافقة المشرف على اعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد عبد الشمري على تمديد فترة تسجيل اسلحة المواطنين لمدة عام اخر".

وأضاف أن التمديد "لغاية 31 كانون 2025".

واطلقت وزارة الداخلية، بداية العام الحالي، استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حيازة الأسلحة.