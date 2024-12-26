اعتقال عصابتين ترومان "بيع أطفال" في نينوى وميسان

أعلنت والتحقيقات الاتحادية، عن اعتقال عصابتين ترومان بيع أطفال في محافظتي وميسان.

وقالت الوكالة في بيان، "بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية، ألقت مفارز (مكافحة الاتجار بالبشر) القبض على عصابة مكونة من متهمين يرومان بيع طفل حديث الولادة في محافظة مقابل مبلغ مالي".

وأضاف البيان أنه "بعملية منفصلة نفذتها مفارز الوكالة في ميسان، مكنتها من القاء القبض على عصابة اخرى مكونة من ثلاثة متهمين يرومون بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي".

ولفت البيان الى أنه "تم نصب كمين محكم للعصابتين والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، موضحة أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن نيتهم بيع الأطفال مقابل مبالغ مالية".