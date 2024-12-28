الدفاع التركية: تحييد 5 عناصر من "بي كي كي" شمالي سوريا والعراق

وقالت الوزارة في بيان إن القوات حيدت 3 عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي . كما حيدت عنصرين اثنين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي .وتستخدم السلطات مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها والعراق وإيران.