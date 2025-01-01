تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في ميسان

وقال المحمداوي في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناء على معلومات استخبارية واردة الينا مساء يوم امس تفيد بوجود حادث خطف تعرض لها سائق عجلة نوع كيه حمل من قبل أشخاص يستقلون عجلة نوع النترا رصاصي اللون على الفور ومن خلال قسم الاستجابة والسيطرة (911) الخاص بإدارة الحوادث ضمن مقر قيادتنا ادرنا عملية تعميم أوصاف العجلة وتوجيه القوة وغلق كافة الطرق ،وبعد التنسيق مع الجهد الفني لخلية الصقور الاستخبارية تمكنتا من تحديد سير العجلة ومطاردتها ضمن قاطع البلدة والتمكن من تحرير المختطف والإطاحة بثلاثة من خاطفيه حيث ضبط بحوزة احدهم سلاح نوع مسدس ".واضاف: "المختطف افاد بقيام هذه المجموعة بخطفه تحت تهديد السلاح بسبب خلاف حول عدم استلام الأثاث".فيما أشار القائد إلى "احالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة".