توجيه حكومي بالإسراع في التحقيق بجريمة قتل عائلة في مدينة الصدر

وقال رئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني وجه الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، الإسراع بالتحقيق في قضية الجريمة التي ارتكبت بحقّ عائلة بمدينة الصدر شرق بغداد، وأدت إلى مقتل 8 من أفرادها، وتقديم الجناة إلى لينالوا جزاءهم العادل".وأعلنت شرطة الرصافة الثلاثاء (31 كانون 2024) انه بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة الصدر شرقي بغداد، توجهت مفارز قيادة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) إلى محل الحادث وتبين قتل (3) اشخاص (امراءه وطفلتين).وبحسب شرطة الرصافة، تم تشكيل فريق عمل متكامل وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، حيث توجهت القوة إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد اخذ الموافقات القانونية والقبض على القاتل وعلى زوجته (القاتلة).وذكرت القيادة "لدى تفتيش الدار عثر داخله على (5) جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها)، ليتم القبض على جميع افراد العائلة المتواجدة داخل الدار".وأكدت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية وقتلها مع (4) من اطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار الضحية وقتل بقية افراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم)"، لافتة الى ان "الغرض من ذلك هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".