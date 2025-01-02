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توجيه حكومي بالإسراع في التحقيق بجريمة قتل عائلة في مدينة الصدر

أمن

2025-01-02 | 03:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توجيه حكومي بالإسراع في التحقيق بجريمة قتل عائلة في مدينة الصدر
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزارة الداخلية الإسراع في التحقيق في قضية جريمة قتل عائلة كاملة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني وجه الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، الإسراع بالتحقيق في قضية الجريمة التي ارتكبت بحقّ عائلة بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، وأدت إلى مقتل 8 من أفرادها، وتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأعلنت شرطة الرصافة الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) انه بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد، توجهت مفارز قيادة الشرطة المتمثلة بـ(مركز شرطة الرافدين) إلى محل الحادث وتبين قتل (3) اشخاص (امراءه وطفلتين).

وبحسب شرطة الرصافة، تم تشكيل فريق عمل متكامل وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية الزراعي، حيث توجهت القوة إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد اخذ الموافقات القانونية والقبض على القاتل وعلى زوجته (القاتلة).

وذكرت القيادة "لدى تفتيش الدار عثر داخله على (5) جثث تعود لنفس العائلة (المجنى عليها)، ليتم القبض على جميع افراد العائلة المتواجدة داخل الدار".

وأكدت انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية وقتلها مع (4) من اطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار الضحية وقتل بقية افراد العائلة المتكونة من (طفلتين وعمتهم)"، لافتة الى ان "الغرض من ذلك هو وجود مبالغ مالية بذمة القتلة وأيضا لسرقة الأموال الموجودة داخل بيتهم".
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