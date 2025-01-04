الإطاحة بإرهابيين بينهم مختصون بتصنيع أسلحة "داعش"

وذكر بيان للجهاز ورد لـ نيوز، أنه "أثمر التنسيق الأمني المشترك بين خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا والمديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وكشفت التحقيقات، وفق البيان، أن "العناصر الإرهابية كانوا يتنقلون بوثائق ثبوتية مزورة لتسهيل تحركاتهم وتجنب الرقابة الأمنية، وتبين أن اثنين منهم عملا في ما يُعرف بـ"هيئة التطوير والتصنيع العسكري" التابعة لعصابات الإرهابية في ما كان يسمى بولاية الأنبار، حيث كانا يعملان كفنيين متخصصين في تصنيع صواريخ الكاتيوشا التي استُخدمت في استهداف قواتنا الأمنية خلال معارك التحرير".أما المتهمان الآخران، بحسب الجهاز، "فقد تبين انتماؤهما لما كان يسمى ولايتي ودجلة، حيث شاركا في هجمات إرهابية مباشرة ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء".وأشار البيان، إلى "إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".