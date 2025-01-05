الكرخ تسلّم 11 مطلوبًا ومخدرات واسلحة لسيطرات مفاجئة

وقال اعلام قيادة عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات ومن خلال قطعات مديرية افواج طوارئ نفذت عددا من الممارسات وواجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات الوقتية المفاجئة".وأضاف انه "نتج عنها القاء القبض على (١١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم مادة الكريستال واجهزة للتعاطي وميزان الكتروني وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن قاطع المسؤولية في عدد من مناطق الكرخ".