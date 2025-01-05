الديوانية.. اعتقال شخص قتل شقيقتيه قبل 18 شهرا

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، مساء الأحد، عن اعتقال شخص قتل شقيقتيه قبل 18 شهرا وهرب خارج .

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان، "بإشراف مباشر من قبل شرطة محافظة الديوانية نجاح سلطان، تمكن أبطال شرطة الديوانية وبناءََ على معلومات استخبارية من استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية وبواجب مع قسم شرطة التحدي بأمرة مدير القسم فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين وبعملية نوعية من القاء القبض على أحد المتهمين".

وأضاف البيان أن المعتقل "اقدم على قتل شقيقاته قبل 18 شهرا ومحكوم اعدام شنقا غيابياََ حتى الموت"، الى أنه "اعترف اثناء التحقيق بارتكابه الجريمتين وتم اتخاذ القانونية بحقه".