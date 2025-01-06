شرطة بابل تطيح بشبكة متهمة بالقتل بعد 72 ساعة من الجريمة

وقالت قيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العملية التي أشرفَ عليها علي كامل الحسناوي، شارك فيها قسم مكافحة الإجرام وشعبتي القاسم والحمزة الغربي، بالإضافة إلى خلية الصقور الاستخبارية والوحدة التكتيكية الخاصة، وبالتنسيق مع السلطة القضائية" .وأضافت القيادة، أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين والمجنى عليه جيران في ناحية الحمزة الغربي، وأن الخلافات الشخصية كانت الدافع وراء الجريمة"، مشيرة الى "القبض على المتهمين في بابل ومحافظات أخرى بعد ملاحقتهم" .