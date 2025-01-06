بعد مواجهة مسلحة.. اعتقال مطلوب وابنه في أربيل

وقال لـ نيوز أن "المطلوب كان قد توجه إلى مديرية البطاقة الوطنية، وحين تعرفت على هويته وحاولت إلقاء القبض عليه، قام ابنه الذي كان يستقل مركبة عسكرية بإطلاق باتجاه أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح".وأضاف أن "الحادثة انتهت بتسليم المطلوب وابنه نفسيهما إلى القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "إصابات الشرطيين كانت طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".