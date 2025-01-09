بالذكرى الـ103 لتأسيسها.. الشرطة العراقية تتلقى التهاني

تحتفل الشرطة العراقية التاسع من يناير/ كانون الثاني 2025، بالذكرى 103 لتأسيسها، حيث تأسست بعد عام واحد من تأسيس الجيش في العراق، بشكله الحديث.وهنأ رئيس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها الـ 103، مؤكداً أن القوات الأمنية هي الأساس في حماية النظام والقانون والحقوق والحريات.وقال حمودي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية هي الأساس في حماية النظام والقانون والحقوق والحريات، وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي، وحفظ هوية المجتمع وقيمه الأخلاقية والثقافية الأصيلة، ودرء كل ما يزعزع سبل حياته الآمنة الكريمة".وأضاف، "تحية إجلال لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها- قيادة ومنتسبين- في الذكرى الثالثة بعد المائة لتأسيس الشرطة العراقية، ولتضحياتها، وشهدائها وعوائلهم الكريمة، ولما تشهده من تطور كبير في أداء أجهزتها المختلفة، ولروح التفاني والاخلاص في خدمة شعبنا ووطننا الحبيب.. وكل عام وقواتنا الامنية بخير، وعراقنا بأمن واستقرار".وكذلك، هنأ رئيس كتلة دولة النيابية ياسر المالكي، الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها الـ 103.وذكر المالكي في تغريدة تابعتها نيوز، "في الذكرى الـ 103 لتأسيس الشرطة العراقية، نحيّي رجال قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها الذين كان لهم دوراً وطنياً في حفظ الامن الداخلي ومحاربة الجريمة والتنظيمات الارهابية، اننا في دولة نجدد دعمنا لتعزيز عمل الشرطة". وأضاف، "التقدير للعيون الساهرة من رجال ونساء شرطتنا الوطنية وهم يخدمون شعبهم".