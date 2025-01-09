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السوداني يؤكد المضيّ بدعم الشرطة بالمعدّات والأسلحة
أمن
2025-01-09 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 مشاهدة
أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المضيّ بدعم أجهزة الشرطة بالمعدّات والأسلحة للمحافظة على الأمن والاستقرار.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية
نيوز، أن السوداني "رعى الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الشرطة العراقية، بحضور وزير الدفاع، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، ووكلاء وزارة الداخلية، وقائد عمليات بغداد".
وبارك السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، "ذكرى تأسيس جهاز الشرطة، الذي يعد واحداً من أهم الأجهزة الأمنية التي حافظت على نظام
الدولة
وهيكلِها، كما كان شاهداً على الكثير من الأحداث السياسية التي مرَّ بها العراق، مشيراً إلى أنه رغم محاولات تشويه صورة الأجهزة والتشكيلاتِ التي وجدت لإنفاذ القانون، لكنًّ هذه الأفعال لم تؤثر على مسيرة وتضحيات أجهزتنا الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الشرطة، بسبب طبيعة مجتمعنا القائم على مبادئ وأخلاقيات يعكسها في سلوكه الوظيفي والإداري".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "المضيَّ في دعم أجهزة الشرطة بمختلف المعدّات والأسلحة، وأكثرها تطوراً، لتحافظ على الأمن والاستقرار، الذي نستند إليه في تحقيق التنمية الشاملة، كما بين أنّ الحكومة، منذ بداية عملها، أكدت على مبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بروح القانون، خاصةً في عمل الشرطة المحلّية التي هي على تماسّ يومي مع المواطن، فضلاً عن كونه التزاماً دستورياً".
وشدد على أهمية "الالتزام بالقانون وتطبيقه، وعدم المجاملة أو التردد إزاء تنفيذ الواجب، في إطار مبادئ حقوق المواطن الدستورية، واتباع الأساليب التي تقرّب أجهزة الشرطة، وتشكيلات الداخلية عموماً، من المواطنين وهمومهم"، معتبراً أن "جهاز الشرطة من أكثر الأجهزة التي حمت العراقَ الجديد، ودافعتْ عن نظامه الديمقراطي عبر تأمينه لمؤسسات الدولة، وحماية الانتخابات والاستفتاء على الدستور".
وأتم، "حرصنا على تحقيق انتقالة نوعية وكمّية، من خلال خدمات؛ البطاقة الوطنية، والجوازات والإقامة، ومكاتب المعلومات، وتسهيل كلِّ الإجراءات أمام طالبي الخدمة، فضلاً عن تضمين الخدمات الإلكترونية"، لافتاً إلى أن " الحكومة قدمت كامل الرعاية والدعم لعوائل شهداء وجرحى الشرطة، وهو التزامٌ ومسؤوليةٌ وواجبٌ تجاه تضحياتهم".
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