صباح النعمان ناطقاً باسم السوداني.. سعد معن رئيساً للإعلام الأمني

كلّف رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السوداني، اليوم الخميس، صباح النعمان ناطقاً باسمه، واللواء سعد معن بمنصب رئيس الأمني.





وأضاف، أنه "تم اللواء سعد معن بمنصب رئيس الأمني". وقال مصدر أمني لـ نيوز، انه تم "تكليف صباح النعمان ناطقاً باسم القائد العام للقوات المسلحة".وأضاف، أنه "تم اللواء سعد معن بمنصب رئيس الأمني".