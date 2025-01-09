اعتقال شخص انتحل صفة ضابط في الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "الاستخبارات العسكرية القت القبض على متهم انتحل صفة ضابط رفيع المستوى واستغلال مواقع التواصل لتحقيق مكاسب شخصية".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال تمت ضمن محافظة الانبار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.