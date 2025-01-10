مقتل "أبو عبيدة" و6 من معاونيه في كركوك

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل مساعد والي تنظيم و6 من معاونيه في محافظة .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سلاح الجو نفذ اليوم ضربة استهدفت وكراً لتنظيم في جبال حمرين، ما أدى الى مقتل مساعد والي تنظيم (ماهر حمد صلبي -أبو عبيدة)، و6 من معاونيه".

وأضاف ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".