تفاصيل جديدة حول قتل "أبو عبيدة"

نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول قتل والي الملقب بـ"أبو عبيدة".



وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "ضربة نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات استهدفت وكرا مهما للإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وأضافت ان "قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بمتابعة فنية واشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة الى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك"، موضحة انه "تم العثور على 6 جثث لعصابات الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)".

وذكرت ان "القوة عادت بعد تنفيذها المهمة بسلام.. بعد ان كان لقواتنا الأمنية الشجاعة عمل مميز باندفاع بطولي وصبر ومطاولة ومحاصرة الإرهابيين في كهوف ومخابي معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام".

وبينت ان "هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية".

وذكر مصدر امني في وقت سابق ان سلاح الجو نفذ اليوم ضربة استهدفت وكراً لتنظيم في جبال حمرين، ما أدى الى مقتل مساعد والي تنظيم (ماهر حمد صلبي -أبو عبيدة)، و6 من معاونيه.

ووصلت قوة امنية الى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة.