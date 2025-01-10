شجار مسلح في بغداد يوقع ضحيتين

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين من طرفي النزاع ضمن مجمع بمنطقة التاجيات".وأضاف، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتحفظت على اثنين من طرفي المشاجرة ونقلت الجثث الى الطب العدلي".