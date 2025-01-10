صقور الجو يدمرون مضافة "لداعش" الإرهابي في ديالى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفي عملية تضاف الى العمليات النوعية لقواتنا الأمنية ، رصد الأبطال في مديرية العسكرية وبعد متابعة ومراقبة فنية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وعلى إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 ضربات دقيقة".وأضافت: "ما أدى إلى تدمير المضافة وقتل من بداخلها من عناصر ".