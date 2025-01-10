وسام عسكري لكلب ساهم في الإطاحة بقيادي في "داعش" (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "منح الدولي وسام الشجاعة لكلب خدم ضمن قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، بعد أن ساهم في تحديد موقع المدعو أبو عبيدة، والي كركوك".وأضاف: "الكلب تعرض للإصابة أثناء دخوله النفق الذي كان يتحصن فيه القيادي بداعش الارهابي".