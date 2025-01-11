السومرية نيوز تنشر أسماء الدواعش الذين قتلوا في ديالى

نيوز – امني

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن قتل 4 دواعش في الضربة الجوية بمحافظة ديالى، فيما نشرت أسمائهم.

وذكر بيان للخلية ورد لـ نيوز، أن "الضربة الجوية التي نفذها صقور الجو بواسطة الـ F-16 في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات استهدفت 4 إرهابيين تم العثور على جثثهم". وأضافت ان "هويات القتلى هي: 1.روكان حمود ابراهيم العساجرة (ابو شعلان): والي وابرز قادة التنظيم في المنطقة. 2. الزيدي (سلام دانه، ابو رياض): قاطع خالد ابن الوليد. 3.خطاب ضياء صالح الطاطراني (معاذ): عنصر مقاتل. 4.جثة مجهولة الهوية: يجرى العمل على التعرف عليها.

