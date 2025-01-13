جرائم متزايدة مع ارتفاع مستويات الفساد... والأمن في مهب الريح!

يشهد الشارع يوميًا حوادث أمنية خطرة دون أي رادع. وعلى الرغم من القبض على بعض المتهمين، إلا أن الأغلب يتم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية، مما يزيد من حالة وانعدام الأمان. تعود أسباب هذه الحوادث إلى الفسادِ والرشى والمحسوبياتِ المنتشرة في في مؤسسات الاجهزةِ الامنيةِ، ما أثر سلبا بمسألةِ انتشارِ الـ...لاحِ المنفلت.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!