مقتل سائق سيارة اجرة في ايسر الموصل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "قتل سائق سيارة اجرة "كوستر" قرب حي التأميم بالجانب الايسر من بعد ان هاجمه اثنان يستقلان دراجة نارية".وأضاف، ان "الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".