خلية الإعلام توضح ما حدث في الطارمية وتشكل مجلسا تحقيقيا بالحادثة

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني بشأن وجود كدس عتاد قديم مخفي في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، شرعت مفارز الجهاز بالتعاون مع القوة الماسكة في لواء المشاة 23 بالجيش بالتوجيه للمكان".وأضافت الخلية، "وأثناء عملية التأكد من وجود هذا الكدس حدث خطأ فني خارج السياقات المعتمدة، ما أدى إلى انفجار الكدس واستشهاد ثلاثة ضباط وإصابة اربعة من المراتب".وتابعت الخلية، أنه "على خلفية هذا الحادث تم تشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة ملابساته والعمل خارج السياقات المعروفة، إذ ان المعني بهكذا واجبات بعد العثور على اكداس عتاد او مخلفات حربية هم صنف الهندسة العسكرية".