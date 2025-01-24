رصاصات حزب العمال توقع ضحيتين من حرس الحدود في دهوك

وقالت الوزارة في بيان، انه "اثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت الى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة ( PKK ) المحظورة"، مشيرة إلى أن ذلك "أدى الى استشهاد اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى ، كما أصيب مقاتل اخر".وتابع البيان: "ستبقى قيادة قوات الحدود خط الصد الأول في الدفاع عن وسيبقى شهداءنا خالدين ومن سفرهم يستلهم الآخرون الشجاعة في الدفاع عن الوطن".