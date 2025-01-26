الاشتباكات تتطور.. إصابة عنصر امني شمال العراق

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإصابة عنصر في البيشمركة اثر الاشتباكات بين القوات وحزب شمال .

وقال المصدر لـ نيوز ان "أحد مقاتلي البيشمركة أصيب برصاصة أثناء توجهه لتأدية واجبه، بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات المسلحة بين حزب والجيش التركي قرب قرية ديمكا في ناحية باتيفا بمحافظة دهوك". وأضاف المصدر أن "المقاتل كان في طريقه للعودة إلى عمله عندما أصيب بالرصاص"، مشيراً إلى أنه "يتلقى العلاج حالياً في مستشفى بمدينة زاخو".

