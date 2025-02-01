واشنطن تفجر مفاجئة.. "لن نغادر العراق"

نيوز – امني

مع التطورات التي تشهدها المنطقة وخاصة ما حصل في لبنان وفلسطين وسوريا بعد تغيير نظامها، بدا القلق ينتاب الجميع من ان يستغل تنظيم الفراغ الأمني للعودة من جديد، الامر الذي سبب القلق لدى الحكومة العراقية مما دفعها الى تأجيل طلب انسحاب القوات الأميركية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن في الإطار التنسيقي رفض الإفصاح عن اسمه، القول إن "معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأميركية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا".

وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل الفراغ الأمني إذا غادر الأميركيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد".

فيما قال رفيع المستوى في جهاز الأمن الوطني إنه "خلال اجتماع مع الحكومة العراقية، أكدنا انه ليس من مصلحة طلب انسحاب القوات الأميركية وقوات الدولي من البلاد في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الأصوات التي كانت تطالب سابقا بانسحاب القوات الأميركية من تراجعت بشكل كبير"، متوقعا "أنه لن يكون هناك انسحاب أميركي هذا العام".

بدوره ذكر كبير في وزارة الدفاع الأميركية "منذ سقوط نظام الأسد طلب مسؤولون في الحكومة العراقية بشكل غير رسمي وعلى أعلى المستويات تأجيل إنهاء مهمة الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم في العراق، وكذلك تأجيل انسحاب القوات الأميركية من البلاد".

وأوضح المسؤول أن "العراقيين قلقون من أن تنظيم قد يستغل الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالأسد ووجود مخازن ضخمة للأسلحة تركها الجيش السوري السابق، من أجل العودة مجددا"، واصفا هذا القلق بأنه يمثل "مخاوف مشروعة بالنسبة للعراقيين".

وبين المسؤول الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، أن "داعش لن يعود بقوة في المستقبل القريب، لكنه بالتأكيد يمكن أن يعود".

ولم تصدر الحكومة العراقية أي بيان رسمي بشأن إمكانية تمديد تفويض بقاء قوات .

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق، في إطار الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، ويضمّ كذلك قوات من دول أخرى لا سيّما فرنسا والمملكة المتحدة.