عمليات ميسان تضبط كدساً كبيرا للأسلحة والعتاد(صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من من ضبط كدس كبير للأسلحة والاعتدة المتنوعة في منطقة الجمعيات التابعة لقضاء المجر الكبير".وأضاف، ان " قيادة عمليات تواصل عمليتها الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح غير المرخص في عموم والأقضية والنواحي، مؤكدا انه " تم المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".