اعتقال شخص اطلق النار على امرأة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن اعتقال شخص اطلق النار على امرأة شرقي .

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ان تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديوي لاحد الأشخاص يقوم بإطلاق العيارات النارية من داخل عجلته، شرعت قيادة شرطة محافظة بتعميم اوصاف مطلق النار على جميع دورياتها".

وأضاف "من خلال المتابعة المكثفة تمكنت من القاء القبض عليه، إذ تبين انه قام بإطلاق النار والاعتداء بالسب والشتم على امرأة تستقل عجلة بسبب خلاف سابق على (قطعة أرض) ضمن منطقة البلديات ببغداد".

وتابع البيان "تمكنت القوة المنفذة للواجب من ضبط السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية".