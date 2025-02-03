اعتقال 30 متهما بقضايا مختلفة في 4 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "أبطال مديرية العسكرية تفذوا عدة عمليات استباقية في محافظات (نينوى والأنبار وميسان وكركوك) استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق ( ٧ و ٨ و ١٤ و ١٦ و ٢٢ )".وأضافت المديرية، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٣٠ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في قضاء القائم والمجر الكبير وقلعة صالح وناحية القيارة وليلان والخُمس ومدينة الجانب الأيمن ومنطقتي جيمن والساحل الأيسر"، مشيرة الى "تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".