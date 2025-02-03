مسلحون يهاجمون منزل شخصية عشائرية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه منزل شخصية عشائرية ضمن منطقة الزعفرانية ما اسفر عن تضرر وعدد من غرف المنزل".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت المكان وفتحت تحقيقا ومتابعة الكاميرات في محاولة للوصول الى المهاجمين".