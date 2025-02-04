عصابة تسرق 47 مليون دينار بتسليب شاحنة قرب مدينة العمارة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (جارجر) اعترضت طريق شاحنة (براد) على طريق كميت يقودها يعمل في أحد المولات التجارية في مدينة العمارة".وأضاف المصدر، أن "المسلحين أقفوا الشاحنة بعد إطلاق النار على إطارات السيارة (البراد) وتحت تهديد السلاح تمت سرقة مبلغ قدره ٤٧ مليون دينار ولاذوا بالفرار".