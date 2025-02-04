"من ديوان العسكر".. الإطاحة بثلاثة دواعش في صلاح الدين

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا المختصة بمكافحة الارهـاب في محافظة نفذت عملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنتها من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يعملون في ديـوان العسـكر في عصـابات داعـش الارهابي".وتابعت: انه "خلال التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بعدة عمليات إرهابية في المحافظة، منها استهداف القوات الأمنية في وقتٍ سابقٍ، والعمل كمصادر لعصـابات داعـش المنهزمة".وأضافت، انه "تم تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".