بينها القتل العمد.. الاطاحة بثلاثة متهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت تشكيلات فرق شرطة الاتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الإستخبارية، من القاء القبض على ثلاثة متهمين اقدموا على ارتكاب جرائم "القتل العمد" واخر بترويج وتعاطي المواد المخدرة".وتابع، انه " تم ضبط محل لبيع وشراء الاسلحة النارية "بشكل مخفي" واعتقال صاحبه، واربعة "اجانب" مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في جانبي والرصافة".وأضاف، انه "تم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".