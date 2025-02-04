إصابة مختار بعد مشاجرة مع شخص في بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة بعد مشاجرة مع شخص شمالي .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اقدم شخص تمكنت القوات الامنية من اعتقاله على التشاجر مع في تطورت الى اطلاق النار على المختار".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن اصابة المختار بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب".