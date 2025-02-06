اطلاق نار عند السفارة الامريكية اليوم حتى التاسعة مساءً

نيوز-امن



نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، الى ان الرماية ضمن مقتربات مجمع السفارة سيكون فعالا حتى التاسعة من مساء اليوم.





وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز: "نود إعلامكم بأن الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك إبتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا المصادف 2025/2/6، لذا اقتضى التنويه".

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز: "نود إعلامكم بأن الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك إبتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا المصادف 2025/2/6، لذا اقتضى التنويه".